La Germania contro Erdogan: stop all'esportazione di armi

La Germania annuncia che sospenderà l'export di armi verso la Turchia come ritorsione per l'operazione militare iniziata da Recep Tayyip Erdogan nel nord della Siria. La notizia è stata data direttamente dal ministro degli Esteri, Heiko Maas, che, secondo quanto riportato dalla Bild am Sonntag, "non rilascerà alcun nuovo permesso per armamenti che possano essere usati da Ankara in Siria". Una notizia che è particolarmente importante alla luce di quanto espresso in questi giorni dagli Stati europei ma che non va sopravvalutato. Angela Merkel, come trapelato ieri da fonti di Berlino, non ha intenzione di applicare una linea estremamente dura nei confronti di Ankara, dal momento che i milioni di cittadini di origine turca rappresentano un fattore fondamentale al apri del pericolo di un fiume di rifugiati già minacciato da Erdogan.

La Germania non è la prima nazione a prendere questa decisione. Già ieri, i Paesi Bassi hanno comunicato " di sospendere ogni richiesta di permesso per esportazione di materiale militare verso la Turchia nell'attesa dell'evolversi della situazione ". Un provvedimento approvato anche da Norvegia e Finlandia. La Svezia, invece, ha chiesto che l'Unione europea imponga un embargo comune di tutti gli Stati europei nella riunione dei ministri degli Esteri.