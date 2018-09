Migranti, Juncker chiede (ancora) solidarietà: "I nazionalisti distruggono l'Ue"

"Diciamo 'sì' al patriottismo, ma diciamo 'no' al nazionalismo che cerca capri espiatori e cerca di distruggerli invece di farci coesistere in modo migliore" . Nell'ultimo pronunciamento davanti alla plenaria dell'Europarlamento prima delle elezioni del maggio 2019, il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, difende l'Unione europea "guardiano della pace" e attacca apertamente i partiti sovranisti accusandoli di "trascinare il nome (dell'Europa, ndr) nel fango" . "Dovremmo essere grati del fatto che viviamo in un continente pacifico, reso possibile grazie alla Ue - ha scandito nel suo discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo - dobbiamo mostrare pù rispetto per la Ue" .

Questa mattina Juncker si è presentato davanti al Parlamento europeo per il tradizionale discorso sullo stato dell’Unione. È la quarta (e ultima) volta che ha parlato davanti alla plenaria degli eurodeputati tessendo le lodi del progetto europeista. Entro un anno, nel settembre del 2019, il Parlamento dovrà scegliere un nuovo esecutivo che, se confermati i sondaggi che circolano in queste settimane, avrà un volto completamente diverso da quello che siede oggi a Strasburgo. Le parole pronunciate in mattinata dal presidente della Commissione Ue suonano proprio come un appello ai cittadini affinché non seguano il nazionalismo. "La geopolitica ci insegna che l'ora della sovranità europea è suonata" , ha detto Juncker spronando l'Europa a "diventare un attore sovrano nelle relazioni internazionali" . "La sovranità europea - ci ha tenuto a precisare - deriva dalla sovranità degli Stati membri e non sostituisce le nazioni" . Di tutt'altro avviso i partiti sovranisti che, nelle ultime settimane, hanno iniziato a riunirsi attorno alla no-profit di Steve Bannon che si prefigge di dare un nuovo volto all'Europa dando più spazio ai popoli. "Le prossime elezioni europee saranno una sfida tra i cittadini normali e le élite tecnocratiche - ha spiegato recentemente l'ex guru di Donald Trump - grazie al sostegno finanziario e propagandistico di The Movement, finiranno i compromessi parlamentari che hanno finora legittimato il primato della finanza sui popoli" .