Il principe Harry intervista Obama (e vuole invitarlo al suo matrimonio"

Si è tolto lo sfizio di fare il giornalista intervistando, per la Bbc, nientepopodimeno che un ex presidente degli Stati Uniti. Stiamo parlando del principe Harry. Tra i due non sono mancati siparietti e battute, anche se i temi trattati sono stati molto seri. "Tutti noi che siamo in una posizione di leadership - ha detto Obama - dobbiamo trovare il modo di creare uno spazio di condivisione su Internet". Un vero e proprio monito quello dell'ex presidente, contro un uso divisivo dei social media che può portare una pericolosa "balcanizzazione della società". Non l'ha citato ma è lecito pensare che Obama ce l'avesse (anche) con l'attuale inquilino della Casa Bianca e al suo uso continuo (per alcuni compulsivo) di Twitter.

"Uno dei pericoli di Internet - ha aggiunto Obama - è che la gente può avere realtà interamente diverse, possono rinchiudersi in un mondo di informazioni che rinforza i loro pregiudizi. La questione è come gestire questa tecnologia in un modo in un modo che permetta la molteplicità delle voci, permetta la diversità di vedute, ma non conduca ad una balcanizzazione della società e permetta modi di trovare un terreno comune".

"La verità è che su Internet tutto è semplificato e quando incontri le persone faccia a faccia viene fuori più complicato", ha detto ancora Obama. Che ricorda come "difficile" il suo periodo alla Casa Bianca, poiché era sempre sotto gli occhi del pubblico. "Credo che ognuno che tutti quelli che decidono di entrare in politica debbano essere in pace" con l'idea di questo sacrificio, ha continuato, sottolineando che però "alla fine c'e' la ricompensa di portare dei cambiamenti positivi nel mondo".

Il principe Harry ha chiesto ad Obama dell'ultimo momento della sua presidenza, quando si è imbarcato sul Marine One che l'ha portato via dalla Casa Bianca lasciata nelle mani di Trump. L'ex presidente ha raccontato che in quel momento ha provato "preoccupazione per come sarebbe andato avanti il Paese, ma in generale un senso di serenità".

L'inusuale intervista è stata trasmessa all'indomani di un articolo di The Sun in cui si rivela che il principe Harry e la sua fidanzata americana Meghan Markle avrebbero intenzione di invitare Barack e Michelle Obama alle loro nozze, in programma il prossimo 19 maggio. Ma il governo britannico starebbe esortando il principe a non invitarli per evitare dissapori con Trump (che non sarà non invitato). Secondo il tabloid britannico, tra i funzionari del Foreign Office e di Downing Street c'è il grande timore che un invito dell'ex presidente e della moglie gli Obama alle nozze reali possa essere interpretato alla Casa Bianca come un'offesa al presidente in carica, che già si è visto declassare l'invito di Theresa May da visita di Stato a normale visita di lavoro.