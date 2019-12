La Nostradamus bulgara: "Nel 2020 Trump avrà un tumore e l'Europa sarà invasa dai musulmani"

C’è chi la considera la Nostradamus dei Balcani e chi non crede ai suoi vaticini. Fatto sta che i leader del partito socialista bulgaro pendevano dalle labbra di questa anziana veggente che anno per anno ha predetto le peggiori catastrofi dei nostri tempi, dall’attentato alle Torri Gemelle al disastro del sottomarino Kursk.

Vangelia Pandeva Dimitrova, meglio conosciuta come Baba Vanga, nata in una cittadina macedone nel 1911 e morta a Sofia nel 1996, avrebbe acquistato la capacità di vedere il futuro a 12 anni, quando un tornado la travolse e la scaraventò nel bel mezzo di un campo. A seguito dell’incidente perse la vista, ma iniziò ad avere le prime visioni profetiche. Anno per anno predisse sciagure terribili che si avverarono puntualmente qualche decennio più tardi.

A metà del secolo scorso preconizzò lo tsunami che investì il Sud Est asiatico provocando la morte di oltre 230mila persone. "Un'onda gigantesca colpirà una grande costa e le città, gli edifici e le persone, saranno completamente sommersi dalle acque" , annunciava Baba Vanga. Poi, nell’89, parlava di "uccelli d’acciaio" che avrebbero fatto cadere la "fratellanza americana" . "Orrore, orrore!" , urlava l’anziana donna, "i lupi ululeranno nel cespuglio e scorrerà sangue innocente" . Dodici anni dopo i due Boeing 767 dell’American Airlines e della United si schiantarono sotto gli occhi del mondo sul World Trade Centre di New York.

Sempre negli anni ’80 la veggente profetizzò la fine del sottomarino russo della Flotta del Nord, che nel 2000 si abissò nel mare di Barents assieme ai 118 membri del suo equipaggio. "Kursk sarà sommersa dalle acque e tutto il mondo piangerà per lei" , avvertiva Baba Vanga. Tra i presagi più celebri ci sono anche quelli dell’elezione di Barack Obama alla Casa Bianca e dell’inizio delle primavere arabe. Ma cosa ha previsto la visionaria bulgara per l’anno che sta per iniziare? Le sue visioni per il 2020 riguardano i protagonisti della politica mondiale: Donald Trump e Vladimir Putin. Ma anche le sorti del Vecchio Continente e l’avanzata del dragone cinese.

Secondo Baba Vanga, come ricorda Leggo, le vite del capo del Cremlino e della Casa Bianca saranno messe in pericolo. Il presidente russo, proprio all’inizio dell’anno, potrebbe essere coinvolto in un tentativo di omicidio da parte di uno dei suoi fedelissimi. Non solo. La capitale russa, secondo la veggente, potrebbe essere colpita da un asteroide. Il presidente americano, invece, secondo la vecchina, andrà incontro a seri problemi di salute: potrebbe perdere l’udito e addirittura ammalarsi di tumore al cervello.

Più rosee le previsioni che vedono la Cina avanzare nello scacchiere internazionale e riservarsi un posto d’onore al tavolo delle grandi potenze, grazie all’inarrestabile avanzata economica. L’Europa, prevede Baba Vanga, sarà assoggettata dai musulmani dopo aver subito un grande cambiamento, che qualcuno già identifica nella Brexit. La nostra vita, inoltre, stando alle visioni dell’anziana donna, verrà rivoluzionata da scoperte scientifiche sensazionali. Succederà davvero? Sarà il tempo a darci la risposta.