Senatore parla per sei ore e blocca voto. Nuovo shutdown negli Usa, poi la situazione si sblocca

Nuovo stop degli uffici governativi negli Stati Uniti. Anche stavolta è colpa dello "shutdown", di cui abbiamo sentito parlare diverse volte negli ultimi anni. Chiusi parzialmente gli uffici, per la seconda volta in meno di tre settimane, dopo che al Senato non è stato possibile varare una nuova legge di spesa. Il precedente shutdown, lo scorso 20 gennaio, era durato tre giorni. Ma lo sto stavolta è durato solo poche ore, con il Senato che ha approvato il disegno di legge sul bilancio federale.

Il blocco si era verificato non per colpa dei democratici, ma per l'ostruzionismo del senatore repubblicano (libertario) Rand Paul, che ha parlato per sei ore di fila ritardando il voto in aula. Il testo, frutto di un accordo bipartisan, alla fine è passato con 71 voti favorevoli e 28 contrari. Ora la legge passa al voto della Camera, ma l'approvazione non è per niente scontata.

Perché Rand Paul ha fatto ostruzionismo? Il motivo è semplice: il senatore del Kentucky, già candidato alle primarie per la Casa Bianca e molto amato dai Tea Party, è contrario all'aumento del debito pubblico e della spesa.