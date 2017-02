Trump punisce Cnn: "No rappresentanti negli show della rete"

La battaglia non è nuova e il rapporto difficile tra la Cnn e il nuovo presidente americano era già risultato molto chiaro quando Donald Trump aveva accusato l'emittente di diffondere "fake news", notizie false e di non svolgere correttamente il lavoro di informare i cittadini.

Lo scontro si era consumato a gennaio, nella stessa conferenza stampa con cui il miliardario se l'era presa con BuzzFeed, per avere pubblicato un documento in cui si sosteneva che a Mosca fossero al corrente di dettagli sulla vita privata di Trump sufficienti a esercitare pressioni sulla presidenza americana.

"Una totale caccia alle streghe", aveva risposto Trump, criticando anche la Cnn, che non aveva pubblicato il documento, ma ne aveva comunque parlato. E ora la Casa Bianca, sostiene Politico, starebbe impedendo alla rete l'accesso "diretto" all'amministrazione, rifiutandosi di inviare portavoce o rappreentanti negli show del canale.

"Li stiamo mandando dove pensiamo abbia senso per promuovere la nostra agenda", ha commentato un funzionario della Casa Bianca al sito giornalistico, aggiungendo che al momento la Cnn non rientra nell'elenco degli utili allo scopo, ma che il bando non è permanente.

Ufficialmente l'amministrazione nega e il portavoce Sean Spicer dice che non ha mai smesso, per esempio, di rispondere alle domande dei reporter dell rete durante i briefing quotidani. Ma intanto aggiunge: "Non ho intenzione di interagire con persone che non hanno nessun desiderio di capire davvero".