Usa, quell'infausto presagio sulla Francia: morta la quercia di Macron

Se qualcuno vuole vederci un presagio, di certo non sarà positivo: la quercia piantata da Donald Trump ed Emmanuel Macron alla Casa Bianca è morta.

Già l'anno scorso c'è qualcuno che aveva speculato sull'assenza dalle foto ufficiali dell'albero portato dal presidente francese per celebrare la "tenacia e l'amicizia" tra Francia e Stati Uniti. Nessuno tra i giornalisti sapeva che fine avesse fatto quell'albero proveniente dall'Alta Francia, lì dove, come ricorda Repubblica, "2000 marines statunitensi sacrificarono la loro vita durante la Prima guerra mondiale". Ma adesso, il dubbio sulla sorte della quercia è diventato realtà: i giornalisti di Le Figaro e Le Monde hanno scoperto che l'albero è morto. E l'hanno scoperto esattamente il giorno in cui Trump e Macron celebravano il 75esimo anniversario dello sbarco degli Alleati in Normandia. Una commemorazione in cui entrambi i leader hanno voluto ricordare i rapporti "eccezionali" tra Parigi e Washington.

Cosa ha ucciso la quercia piantata con tanto di foto ufficiali di Trump e Macron e delle loro rispettive mogli? Le prime indiscrezioni parlano della quarantena fitosanitaria imposta dagli Stati Uniti. Il procedimento di sicurezza imposto dalle dogane americane contro l'importazione di alcuni tipo di piante , semi ma anche terra che, a detta del governo Usa, provocherebbero infezioni all'ambiente americano. La quercia di Macron era un pericolo.