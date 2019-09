Velo islamico vietato alle bimbe: in Germania scoppia la polemica

Le ragazze musulmane dovrebbero indossare il velo nelle scuole elementari tedesche? Sarebbe vietato del tutto? L'avvocato costituzionale Martin Nettesheim, a nome dell'organizzazione per i diritti delle donne Terre des Femmes, ha presentato un nuovo rapporto: un divieto - per ragazze di età inferiore ai 14 anni - sarebbe legalmente possibile. A suo avviso sarebbe compatibile con la libertà religiosa e con il diritto dei genitori di prendersi cura e di educare i propri figli.​ Un divieto per i bambini di indossare un " copricapo religiosamente connotato " a scuola potrebbe essere giustificato dagli obiettivi educativi e sarebbe anche proporzionato: rappresenta dunque un'opinione legale che causa polemiche tra gli avvocati.

Lale Akgün, deputata socialdemocratica, ha affermato: " In un paese come la Germania, dove è stato imposto alle imprese la quota rosa e da decenni ci si batte contro ogni discriminazione contro le donne, è un dovere porre fine alla discriminazione delle ragazze musulmane. Non esiste una identità musulmana. È un'invenzione dell'Islam politico ". La psicologa ha ricevuto minacce di morte a causa della sua posizione sul Kopftuch.

Pericolo discriminazione

I sostenitori di un divieto sono convinti che il velo rappresenti la discriminazione di genere e condizioni le ragazze. Nettesheim ha anche sottolineato che i bambini " non sono ancora abbastanza maturi per poter prendere decisioni autodeterminate su credenze ". Il costituzionalista ha avvertito che il velo, in quanto prova costantemente visibile dell'affiliazione religiosa, provoca differenze di opinione tra i giovani e potrebbe portare anche all'esclusione sociale.