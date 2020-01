Lancia un petardo dal balcone e ferisce una bambina di 3 anni

Con il lancio di un petardo dal balcone di casa, nella notte di Capodanno, ha ferito un’intera famiglia. Padre, madre, figlia di 3 anni e zia hanno subito escoriazioni e bruciature in conseguenza dell’esplosione di un petardo, mentre erano intenti a guardare i fuochi d’artificio per strada. L’episodio è accaduto a Torre del Greco, nel Napoletano, e il responsabile del deprecabile gesto è stato identificato dalla polizia e denunciato per omessa denuncia di materiale esplodente ed accensione ed esplosione pericolosa.

Ad informare del petardo le forze dell’ordine, che pattugliavano in zona, è stato lo stesso genitore della bambina, che ha poi accompagnato i familiari al pronto soccorso dell’ospedale di Castellammare di Stabia. A Torre del Greco, per il Capodanno, è successo di tutto. Il caso più eclatante si è verificato in una piazza del centro, dove alcuni balordi hanno appiccato un incendio con i petardi.

In un video di un residente i momenti della follia esplosa allo scoccare della mezzanotte. Dalle immagini si vedono rifiuti gettati per strada, roghi provocati dallo scoppio dei petardi e persone che ballano e si divertono sulle note di un brano musicale neomelodico.

Il filmato è stato inviato al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che ha immediatamente contattato il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba. L’esponente politico ha denunciato alle forze dell’ordine il grave atto di vandalismo e sono partite le indagini per identificare i protagonisti dello spiacevole episodio. “Siamo di fronte ad una cosa inaccettabile – ha detto Borrelli – i festeggiamenti di Capodanno devono essere svolti nel rispetto delle regole, degli altri e del territorio”.

Non è andata meglio alla vigilia di Natale, quando in piazza a Giugliano è scoppiata una violenta rissa, che ha caratterizzato l’aperitivo della vigilia. Decine di persone si sono prese a pugni e bottigliate in mezzo alla folla. Diversi i feriti, che sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale locale. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale e i carabinieri, i quali hanno evitato che la zuffa potesse degenerare, dato che per strada c’erano migliaia di persone a festeggiare.

Tutto è successo in un attimo: un gruppo di giovani ha iniziato a picchiarsi in mezzo alla folla in modo molto violento, tanto che alcuni di loro sono finiti in ospedale, con ferite alla testa. In un primo momento si era diffusa, tra la gente presente in via Giacomo Matteotti, la voce che un ragazzo fosse stato accoltellato, notizia poi non confermata.

