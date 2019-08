Meloni: "Rom e clandestini non pagano, donna incinta multata. Vergogna"

Per Giorgia Meloni, quanto accaduto a Napoli a una donna incinta, è una vera e propria "vergogna". La partoriente, in preda alle doglie, è salita su un bus diretto all'ospedale Cardarelli dove è nata senza alcun problema la sua bambina, quando un controllore ha preteso che scendesse dal mezzo poiché sprovvista del biglietto.

"Oggi l’azienda di trasporto napoletana ANM invece di chiedere scusa per lo schifo accaduto conferma che la donna deve pagare la multa" , scrive la Meloni in un post su Facebook in cui attacca l'Anm, la municipalizzata del Comune di Napoli "dove ogni giorno circolano migliaia di clandestini e nomadi che non hanno mai pagato un biglietto in vita loro" e "dove si stima che il 60% dei passeggeri viaggia senza biglietto". La Meloni se la prende, dunque, contro l'intransigenza della municipalizzata e contro il silenzio assordante del sindaco Luigi De Magistris e conclude il post con un augurio rivolto alla neo mamma e alla neonata: "Speriamo di costruire per lei una Italia migliore".