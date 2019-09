Raid vandalico al Loreto Mare: sala devastata e documenti rubati

Il mondo sanitario di Napoli e provincia sempre più nel mirino di balordi e delinquenti. Come se non bastassero i sempre più numerosi e gravi episodi di violenza compiuti contro medici e infermieri da parte di familiari di pazienti, ieri sera si è verificata un’altra azione che ha superato il limite della legalità.

Ignoti, infatti, si sono introdotti nell’ospedale Loreto Mare ed hanno distrutto una sala e portato via documenti. Il raid vandalico è stato scoperto intorno alle 22 quando una guardia giurata di turno ha notato che un’area dedicata all'ortopedia era stata messa a soqquadro.

Purtroppo, però, la devastazione dell’ambulatorio non è stato l’unico atto criminale compiuto da sconosciuti. Durante la perlustrazione, il vigilantes si è reso conto che nella sala mancavano registri, timbri e referti medici.

Sulla vicenda che ha contorni oscuri, la direzione generale dell'Asl Napoli 1 ha immediatamente avviato delle indagini interne e richiesto una relazione dettagliata sull'accaduto.



Come sottolinea Giuseppe Alviti, presidente dell' Associazione nazionale Guardie giurate “la guardiania si è rivelata ancora una volta fondamentale”. Quest’ultimo sostiene che “aggressioni e vandalismo sono ormai fenomeni di rilevanza nazionale”.