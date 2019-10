In pista spunta un coltello: chiuso nota discoteca a Napoli

Risse, aggressioni. Un accoltellamento due settimane fa. Troppa violenza nel locale notturno. E per questioni di sicurezza il questore, Alessandro Giuliano, lo chiude per tre mesi. Il provvedimento colpisce una nota discoteca di Napoli, Club Partenopeo, ed è stato disposto su proposta del Gruppo di Napoli della Legione carabinieri Campania.

Novanta giorni di sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e della licenza di agibilità di pubblico spettacolo per la discoteca situata nella zona di Coroglio dove il 15 settembre scorso un 20enne fu accoltellato all’addome.

Gli episodi di violenza registrati nel locale sono troppo, e non sono mancati nemmeno reati contro il patrimonio. Per la questura di Napoli, “il locale è evidentemente divenuto punto di riferimento per soggetti di indole violenta. Il provvedimento è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per la pubblica sicurezza”.

