Colpito alla testa senza motivo: giovane in neurorianimazione

Un nuovo caso di aggressione a passanti a Palermo. La vittima è un ragazzo di 33 anni. L'episodio è avvnuto in via Maqueda, sabato sera. Il giovane ha ricevuto un colpo in testa con un oggetto contundente mentre si trovava a passeggiare con un amico nel cuore della movida palermitana. Adesso si trova ricoverato nel reparto di neurorianimazione di Villa Sofia, perché le sue condizioni cliniche sono improvvisamente peggiorate. Prima che le sue condizioni peggiorassero, però, è riuscito a raccontare alla polizia cosa era accaduto.

Ha detto che è stato aggredito alle spalle, di aver ricevuto un colpo violentissimo in testa, di non aver visto gli aggressori e di non conoscere il motivo di questa violenza. Il ragazzo, in un primo momento, era stato trasportato all'ospedale Ingrassia di Palermo. Poi, però, dopo aver parlato con la polizia, ha perso conoscenza e le sue condizioni si sono aggravate. Da qui la decisione dei medici di spostarlo alla neurorianimazione di Villa Sofia. Adesso sono in corso le indagini e gli agenti della polizia stanno visionando le immagini della videosorveglianza nella zona dell'aggressione.

Dunque è davvero emergenza aggressioni a Palermo. Pochi giorni fa una coppia di giovani venne aggredita da un branco nei pressi del porto. Fu un passante a intervenire e permettere alla coppia di amici di allontanarsi. Loro, come conseguenza del pestaggio, se la cavarono con qualche graffio, bernoccolo e abrasione. In questo caso l'escalation di violenza ha davvero superato il limite. Si ripropone quello che era stato ribattezzato negli Stati Uniti, il "knockout game", ossia la pratica dei giovani, diffusa dai social, di colpire pasanti a caso con pugni e calci solo per divertimento.