Esplosione in ristorante: panico e feriti a Palermo

Un boato, i vetri che tremano, gli allarmi che suonano all'impazzata. Panico nel tardo pomeriggio di oggi in piazza Leoni a Palermo. Una bombola di gas è esplosa all'interno del ristorante Verdechiaro di Palermo che è andato totalmente distrutto.

Una densa colonna di fumo nero si è sollevata nel cielo ed era visibile da centinaia di metri di distanza. In zona si è subito scatenato il panico. Era caccia ai "feriti". E si temevano crolli. Sul posto l'immediato intervento della polizia, delle ambulanze del 118 e di numerose squadre dei Vigili del Fuoco. Le Forze dell'ordine hanno immediatamente evacuato il palazzo che sovrasta il ristorante per motivi di sicurezza.

A causare l'esplosione, una bombola di gas. I vigili del fuoco adesso dovranno stabilire cosa abbia causato la deflagrazione. Per fortuna il ristorante era chiuso per il giorno di riposo. Nell'esplosione, sono rimaste coinvolte tre persone, ferite pare solo in modo lieve. Ci sarebbero anche degli intossicati. I vigili del fuoco hanno anche evacuato un anziano signore costretto su una sedia a rotelle. Molte scene di panico, però, si sono registrate al momento dell'evacuazione della struttura, con i residenti che si sono riversati in strada. Il traffico nella zona, è andato immediatamente in tilt. La strada è stata chiusa al traffico e la polizia municipale di Palermo ha deviato il flusso veicolare in via Sampolo e via Imperatore Federico.