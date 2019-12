Falso in concorso, indagata la deputata di Italia Viva

Ci sono i primi strascichi giudiziari per la deputata di Italia Viva Giuseppina Occhionero. La Dda di Palermo l'ha iscritta nel registro degli indagati con l'accusa di falso in concorso. Alla parlamentare è stato anche notificato un invito a comparire per la prossima settimana.

Secondo l'accusa, la parlamentare, che lo scorso 5 novembre è stata interrogata dal procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido e dai pubblici ministeri Gery Ferrara e Francesca Dessì, avrebbe fatto passare Antonello Nicosia, poi finito in manette, per suo assistente. In questo modo Nicosia è riuscito ad andare in carcere e parlare con i detenuti anche se non ne aveva diritto. A Nicosia viene invece contestato il concorso in falso aggravato. É proprio il ruolo dell'ex assistente della parlamentare a inguaiare la deputata esponente del nuovo partito di Matteo Renzi, dopo che il 4 novembre scorso il Ros dei carabinieri e il Gico della guardia di finanza avevano arrestato, su disposizione della procura del capoluogo siciliano, Antonello Nicosia e il boss di Sciacca, Accursio Dimino, accusati di associazione mafiosa, Luigi e Paolo Ciaccio e Massimiliano Mandracchia per favoreggiamento.

Nicosia infatti - già direttore dell'Osservatorio internazionale dei diritti umani, ed eletto nel comitato nazionale del XVII congresso dei Radicali italiani - secondo i pubblici ministeri avrebbe veicolato all'esterno messaggi provenienti da mafiosi detenuti nei penitenziari sparsi nella Penisola. Accessi molto più agevoli, con meno controlli, se fatti assieme a un parlamentare della Repubblica che ha tra le prerogative anche quella di potere effettuare accessi nelle carcere senza alcun preavviso. Dall'indagine infatti era emerso che, oltre a progettare estorsioni e omicidi, Antonello Nicosia entrava e usciva dalle carceri, incontrando anche i boss detenuti al 41 bis, proprio grazie alla Occhionero.

La deputata e Nicosia si erano conosciuti tramite i Radicali, di cui proprio Nicosia era un esponente. Secondo l'accusa, il 21 dicembre dello scorso anno, dopo alcni contatti telefonici tra i due, la deputata è arrivata a Palermo per incontrare Nicosia. Con lui, sie era immediatamente recata a fare una ispezione presso il carcere Lorusso Pagliarelli. E proprio all'ingresso ha dichiarato che Antonello Nicosia era un suo collaboratore. Circostanza falsa, hanno spiegato gli inquirenti che hanno accertato l'episodio, anche attraverso indagini alla Camera. All'epoca tra i due non vie era nessun rapporto di lavoro ufficiale. I giorni successivi a questo primo incontro, i due si sono recati in visita con le stesse modalità, nelle carceri di Agrigento e Sciacca.

Giuseppina Occhionero, è la seconda deputata del nuovo partito dell'ex segretario del Partito Democratico ed ex premier Matteo Renzi. Alcuni giorni fa, l'arresto del "collega" Luca Sammartino, deputato all’Assemblea regionale Siciliana. Il reato ipotizzato per lui, è corruzione elettorale.