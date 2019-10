In 15 anni emigrati dal Sud in 800mila: sparita una città come Palermo

I dati sono allarmanti: il Mezzogiorno si svuota: 800mila emigrati dal Sud. Una città intera come Palermo come se fosse scomparsa. Confrontando gli archivi anagrafici dei maggiori Paesi di destinazione dei nuovi emigrati italiani, Idos ha calcolato che nel 2017 e nel 2018 ne siano effettivamente espatriati quasi 300mila l'anno, un numero due volte e mezzo superiore a quello delle relative cancellazioni anagrafiche per l'estero - circa 120.000 - che restituiscono un quadro solo parziale del fenomeno. "Un ritmo di abbandono del Paese che, congiunto al blocco degli ingressi per gli stranieri e alla sempre più grave e persistente denatalità, sta inesorabilmente condannando l'Italia a diventare un Paese sempre più anziano, meno produttivo, più povero e meno competitivo a livello internazionale", sottolinea il Dossier statistico immigrazione 2019. "La massiccia emigrazione italiana all'estero sta assumendo proporzioni preoccupanti, spopolando soprattutto le regioni meridionali. A dispetto della retorica nazionalista, infatti, i giovani italiani condividono le stesse difficoltà dei loro coetanei stranieri a trovare, in Italia, condizioni accettabili di inserimento e di stabilità, a cominciare dal lavoro: precario, sottopagato, sotto-qualificato e con scarse prospettive di miglioramento" evidenzia lo studio.

A lasciare dall'Italia in cerca di altre opportunità sono anche i cittadini stranieri, sicuramente più numerosi delle loro 40.000 cancellazioni per l'estero registrate dalle anagrafi. In Italia, dei 242.000 nuovi permessi di soggiorno rilasciati nel 2018, più della metà dei quali per motivi familiari, quasi 40 mila hanno riguardato presenze temporanee, come studio e lavoro stagionale, e diversi si riferiscono a persone o nate in Italia nell'anno o che, già presenti nel paese, hanno effettuato una conversione del motivo del proprio permesso di soggiorno, e non a nuovi ingressi effettivi.

In 15 anni 2 milioni di persone sono emigrate dal Sud e solo lo scorso anno 132 mila; il saldo al netto dei cittadini rientrati, è di 800 mila. Sapendo che gli abitanti di Palermo sono 674 mila, negli ultimi 15 anni è "quasi come se dal Sud fosse sparita Palermo". Lo ha affermato Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia, al 34esimo Convegno di capri dei Giovani di Confindustria. "Ci troviamo difronte a una vera emergenza", ha osservato Arcuri, sottolineando l'importanza degli incentivi 'Resto al Sud'. "Il Mezzogiorno è oggi il luogo in cui riemerge prepotentemente il fenomeno dell'emigrazione".