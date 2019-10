Migranti, il presidente Musumeci: "La Sicilia è di nuovo campo profughi"

"La Sicilia c'è perchè c'è l'Italia oggi, il Nord e il Sud, perchè c'è un popolo stanco di subire ingiustizie. Oggi da piazza viene fuori grande messaggio, piazza che è la sintesi dell'Italia che lavora e produce. Io da qui voglio dire grazie a piccola comunità di lampedusa da un'Europa cinica, Lampedusa sola ad accogliere i vivi e i morti. Fenomeno scemato dopo che il ministero dell'Interno aveva trovato la strada giusta", dice il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, dal palco di san Giovanni, riferendosi a Matteo Salvini al Viminale. "Ora invece la Sicilia è tornata ad essere un campo profughi mentre l'Europa si volta dall'altra parte. Siamo condannati a governare l'Italia, come stiamo governando la Sicilia. Il centrodestra è condannato a stare unito, a fare dell'alleanza un valore. La nostra coalizione vince solo se unita, lo dimostra la storia. Per chi ci crede l'unità è un valore, per chi nopn ci crede è un dovere, un obbligo perchè non possiamo lasciare l'Italia alla sinistra. Facciamo appello al popolo italiano che è maggioranza anche morale. Il destino ci chiama", conclude.

