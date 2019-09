Monti dice sì al Conte-bis: "Ma valuterò di volta in volta"

Mario Monti dice sì al Conte-bis. L'ex presidente del Consiglio è infatti intervenuto a Palazzo Madama, annunciando il suo voto favorevole all'esecutivo sostenuto da Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. L'economista è il terzo senatore a vita, dopo Elena Cattaneo e Liliana Segre, ad annunciare il suo sostegno all'esecutivo, in attesa delle dichiarazioni di voto di Giorgio Napolitano, Renzo Piano e Carlo Rubbia.

"Sul piano della coerenza mi trovo in imbarazzo, su Europa e su economia sono stupefatto e soddisfatto, ma questa maggioranza e questo governo sono il risultato di un trasformismo senza precedenti" , le parole di Monti all'inizio del suo intervento nell'emiciclo del Senato.