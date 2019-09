Senatori a vita: ecco chi voterà la fiducia

La non così salda maggioranza giallorossa a Palazzo Madama potrà contare sui voti – che forse si riveleranno decisivi – dei senatori a vita. Dei sei, tre hanno comunicato in Aula il proprio voto favorevole al Conte-bis. "Ho compreso i rischi e le possibili conseguenze di una crisi con la Finanziaria alle porte, quindi credo che sia mio dovere evitare questo rischio ai cittadini" , ha infatti dichiarato in Senato Elena Cattaneo, motivando il suo sì al governo di Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Infine, ha però aggiunto: "Il mio voto di fiducia oggi non è incondizionato, ma sarà legato di volta in volta ai singoli temi" .

Alla neurobiologa, ha fatto eco nell'emiciclo Liliana Segre, sulla stessa linea della collega. La testimone e sopravvissuta alla Shoah, nominata senatrice a vita da Sergio Mattarella nel gennaio 2018, ha spiegato: "Mi accingo a esprimere fiduciosa un voto favorevole al nuovo governo. Il mio atteggiamento di fronte alla realtà e al clima che ha segnato la nascita del governo è di preoccupazione ma al tempo stesso di speranza" . A seguire, ha così continuato: "Vorrei che questo governo nascesse non solo dalle legittime valutazioni di convenienza politica, ma dalla consapevolezza di uno scampato pericolo e mi attendo che operi per ripristinare un terreno di valori condivisi fatto di difesa della democrazia e principi di solidarietà previsti nella nostra Costituzione" .

Dunque, in Senato è stato il turno anche dell'ex premier Mario Monti: "Voterò per la fiducia e di volta in volta valuterò quella che potrà essere la mia opinione" .

A Palazzo Madama sono attesi gli altri tre senatori a vita: oltre a Giorgio Napolitano, che presumibilmente voterà sì, si aspetta di sapere gli orientamenti di Carlo Rubbia e Renzo Piano.