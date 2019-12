Scintille in Aula su stop alla cannabis. La Russa al 5s: "Drogato!"

Salta la liberalizzazione della cannabis light. La presidente del Senato Laura Casellati ha infatti dichiarato inammissibile un emendamento che, di fatto, avrebbe reso lega e dunque libera la cannabis light. E in Aula è scoppiata la bufera, con le opposizioni – Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia – che hanno invece plaudito allo stop. Nell'emiciclo di Palazzo Madama è stata bagarre vera e uno dei momenti clou dello scontro è stato il battibecco a distanza tra il senatore di FdI Ignazio La Russa e un collega del Movimento 5 Stelle.

Tra i banchi dei grillini, ha tuonato Matteo Mantero che ha addiritura parlato di "schiaffo all'agricoltura italiana". Queste le parole del suo duro intervento: "Nel pieno rispetto della Presidenza del Senato e delle sue funzioni, dissentiamo dalla decisione di stralciare la norma che andava a regolare la canapa industriale. Siamo molto dispiaciuti per la decisione presa e del comportamento delle opposizioni, che dimostrano estrema ignoranza in materia, festeggiando con un applauso la cancellazione di questa norma" . Il 5stelle ha aggiunto: "Questo emendamento, è bene precisare, non riguarda la droga ma va a incidere sugli agricoltori. In Italia ci sono tremila aziende che coltivano la canapa, che non delocalizzano, e che danno da lavorare a 12mila persone. Quindi l'applauso che le opposizioni hanno fatto in aula, lo hanno fatto in faccia agli agricoltori italiani" .

Ecco, la situazione è degenerata quando ha preso la parole il senatore del Partito Democratico Andrea Marcucci. Infatti, mentre il dem stava intervento in Senato, dai banchi dell’opposizione si è levata la voce di Ignazio La Russa, impegnato a dare del "drogato" a un parlamentare del M5s, promotore della norma pro cannabis light.

La posizione di Forza Italia