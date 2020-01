Preleva la sua pensione: pedinato fino a casa e derubato dal bandito

Ha adocchiato ben bene la sua "vittima". Poi l'ha seguita. Dallo sportello del postamat e fin sotto casa sua. Lo ha aggredito e gli ha rubato parte della pensione che aveva appena prelevato: 400 euro. Brutta avventura per un anziano di Paternò, in provincia di Catania. L'uomo è stato seguito dallo sportello del postamat e fin sotto casa sua da un trentanovenne. Che lo ha bloccato nei pressi del suo garage per prendergli i soldi, una parte della pensione, 400 euro. L'uomo poi è scappato velocemente facendo perdere le proprie tracce.

A quel punto il pensionato ha allertato i carabinieri di Paternò che si sono messi sulle tracce del ladro. E lo hanno individuato e beccato grazie all'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza che si trovano lungo il percorso fatto dal pensionato dalle poste e fino a casa sua. Nelle immagini si vede l'uomo che segue l'anziano fin dalle poste. Prima lo segue a piedi e poi a bordo di uno scooter. L'anziano, dopo essere sceso dalla vettura per aprire il garage, è stato affrontato da un uomo col volto travisato con un passamontagna che lo ha rapinato. L'uomo, che era ai domiciliari per altra causa, è stato condotto dai carabinieri in carcere.

Qualche tempo fa a Marsala, in provincia di Trapani, stesso modus operandi per un altro rapinatore seriale che adocchiava, seguiva e scippava, solo donne anziane. Le indagini dei carabinieri erano iniziate nel settembre 2018 quando, in meno di una settimana, i militari avevano ricevuto ben tre denunce di scippo, raccontato da tre donne, mentre passeggiavano nel centro storico di Marsala. Le modalità utilizzate dal ladro erano sempre le stesse. Il ladro seguiva le vittime a piedi fino ad una zona meno frequentata, per poi sorprenderle alle spalle strappando la catenina in oro che portavano al collo.

In una circostanza, inoltre, un’anziana donna era stata seguita sin dentro l’ascensore del proprio condominio, aspettando che si riaprissero le porte per derubarla della propria collana e fuggire via. Grazie allo studio degli itinerari percorsi dalle vittime e delle vie di fuga utilizzate dal ladro, i carabinieri di Marsala sono riusciti, anche attraverso l'analisi dei filmati degli impianti di videosorveglianza presenti in zona, a stabilire con certezza la responsabilità del ladro almeno nei tre furti denunciati. L'uomo, Vito De Carlo, marsalese, aveva scateato il panico alle donne che abitavano in pieno centro storico, terrorizzate dall'idea di poter subire uno scippo a pochi metri dalle loro abitazioni.