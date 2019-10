Si schiantano contro un tir dopo un sorpasso: tre morti a Francofonte

Tre morti in un incidente stradale in provincia di Siracusa, sulla statale 194, poco fuori Francofonte. A renderlo noto sono i vigili del fuoco. Una squadra di Lentini è intervenuta sul posto insieme ai carabinieri e alle ambulanze del 118. Nello scontro fra un'auto e un mezzo pesante ad avere la peggio sono stati proprio gli occupanti dell'auto, una Peugeot 208 bianca: si tratta di due donne e un uomo, deceduti nell'impatto. Il tir trasportava animali.

Sull'incidente indagano i carabinieri di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione fatta dai militari, la macchina, che viaggiava in direzione di Catania, dopo un sorpasso sarebbe finita contro il Tir, che viaggiava nella carreggiata opposta. Per gli occupanti dell'auto non c’è stato nulla da fare. Sarebbero deceduti alcuni momenti dopo lo schianto. Il traffico sulla statale è stato al momento deviato dai carabinieri che hanno creato un cordone di sicurezza. Sono in corso le operazioni per identificare le vittime.

Pochi giorni fa in un altro incidente sono morti due giovani e tre sono rimasti gravemente feriti. L'incidente avvenuto poco prima dell’alba sulla strada provinciale 38, in contrada Placa a Belmonte Mezzagno, poco distante da Palermo. A perdere la vita sul colpo sono stati un diciassettenne C.G. e un sedicenne K.V.L.C., morto carbonizzato prima che arrivassero i soccorritori. Il conducente dell'auto, risultato positivo ad alcol e droga è stato arrestato di carabinieri per omicidio stradale.