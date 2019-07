Adesso Giorgia Meloni sogna di fare il premier

Giorgia Meloni studia da premier. Il capo politico di Fratelli d'Italia punterebbe dritto verso Palazzo Chigi, residenza del presidente del Consiglio dei ministri. Galvanizzata dal risultato elettorale delle Europee del 26 maggio, in cui il suo partito ha preso il 6,44% dei voti, ora la leader aspira a un ruolo di primo-primissimo piano nel centrodestra e alla poltrona più ambita.

A dare il retroscena Dagospia, che racconta di una Meloni che, "gasata dai consigli di Guido Crosetto" , avrebbe anche rifiutato "sdegnata" la candidatura propostale da Matteo Salvini a sindaco di Roma. Oggi, alla leader FdI, la corsa al Campidoglio non interesserebbe (più), bramando, invece, a quella alla carica di premier.