Affronte, transfugo tranquillo: "La penale? Carta straccia"

Marco Affronte ha lasciato da poche ore il gruppo Efdd all'Europarlamento e già emerge la questione più spinosa. Quella legata cioè alla penale da 250mila euro che pende sul capo di ogni grillino che osi cambiare gruppo, in dissenso o meno con la linea dettata dai capi.

Eppure l'europarlamentare riminese passato con i Verdi dopo che il M5s a Bruxelles era passato dagli euroscettici di Farage all'Alde e quindi di nuovo a Farage, spiega che "quel pezzo di carta non ha alcun valore legale".

"Quando siamo arrivati qui abbiamo firmato un foglio, non riesco a chiamarlo diversamente - racconta in una breve dichiarazione - in cui tra le altre cose c'era questa penale. Da quello che so non ha nessun valore legale, ha un valore meno di carta straccia. E non credo nemmeno - sostiene - che arriveranno al punto vergognoso di chiedere una cosa del genere".

Il deputato continuerà a fare parte delle Commissioni Pesca e Ambiente e, in quanto indipendente, manterrà autonomia di voto. E mentre i Verdi danno il benvenuto a un parlamentare di cui riconoscono il "grande impegno ecologista", sulla pagina personale di Affronte gli utenti della rete si dividono fra chi si dice dispiaciuto e chi invece ne chiede le dimissioni.