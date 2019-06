Altro che ultimatum di Conte, è strappo sul decreto "Sblocca cantieri"

Altro che ultimatum, altro che dimissioni sul tavolo evia dicendo. Giuseppe Conte ha appena finito di riprendere i due alleati di governo, che ecco consumarsi l'ennesimo strappo tra Lega e Movimento 5 Stelle. Questa sera, subito dopo la conferenza stampa del presidente del Consiglio, si è tenuto un incontro a Palazzo Chigi per trovare la quadra sul decreto "Sblocca cantieri". Ma il vertice sì è concluso con un nulla di fatto. Non è stata, infatti, trovata l'intesa politica sull'emendamento presentato del Carroccio per la sospensione del codice degli appalti.