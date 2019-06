L'ultimatum di Conte a Salvini e Di Maio: ​"Basta provocazioni o mi dimetto"

Mentre all'interno della stessa maggioranza in tanti si interrogano sul futuro e la durata dell'esecutivo, Giuseppe Conte prova a serrare le fila per rinsaldare il patto tra Lega e Movimento 5 Stelle. E così, prima dell'ennesimo vertice sul decreto "Sblocca cantieri", tiene una conferenza stampa a un anno dalla nascita di quello che lui stesso ancora oggi continua a definire "governo del cambiamento" . Un discorso "agli italiani" che, almeno nel suo intento serve a "fare chiarezza" . "Non ho mai giurato altra fedeltà all'infuori di quello ala nazione, un giuramento che è stato e sarà sempre il faro del mio ruolo" , mette in chiaro il premier invitando i due alleati a smettarla con "i proclami da campagna elettorale" e ad andare avanti a segnire il contratto.

A chiedergli una presa di posizione netta, dopo la batosta alle elezioni europee, sono stati i pentastellati che non sopportano più il "dilagare" di Matteo Salvini. Dopo mesi di liti, colpi bassi e continue crisi che hanno esposto il governo a rischi senza precedenti, Conte torna ad alzare la voce minacciando la Lega e i Cinque Stelle che, se non dovesse cambiare il modo di lavorare, è pronto a rimettere il proprio mandato nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.