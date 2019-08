Anche Prodi per l'inciucio Pd-M5s: "Sì a maggioranza 'Ursula'"

Le elezioni sono "una patologia, l'ultima ratio". Per questo bisogna preparare " le basi di una maggioranza costruita attorno a un progetto di lunga durata, sottoscritto in modo preciso da tutti i componenti della coalizione ". Cioè Pd e Movimento 5 Stelle. Dopo Matteo Renzi e Massimo D'Alema, anche Romano Prodi - in un editoriale sul Messaggero - si schiera a favore di un'alleanza in Parlamento tra dem e pentastellati. Un accordo che, per il Professore, dovrebbe ricalcare quello che ha portato all'elezione alla presidenza della Commissione europea di Ursula von der Leyen, votata anche dal Movimento 5 Stelle (a differenza della Lega).

Secondo Prodi, una coalizione con i dem è un "compito difficilissimo ma non impossibile", che dovrebbe culminare in un contratto di governo basato su alcuni punti chiave: Europa, "riorganizzazione degli strumenti necessari per la ripresa economica", difesa dei diritti civili e sociali (welfare, scuola, sanità), politiche dell'immigrazione concertate con la Ue". " Ma sarà certo facile - precisa il due volte premier - trovare l'unità necessaria per definire questo programma fra partiti che si sono tra di loro azzuffati per l'intera durata del governo e che hanno perfino un diverso concetto del ruolo delle istituzioni nella vita del Paese ".

Prodi: "L'Italia ridiventi membro attivo Ue"

Dunque il Professore auspica un " qualcosa che possa perlomeno potersi paragonare a un congresso di partito ", specie per il Movimento 5 Stelle, ma anche per il Pd nel quale è necessario " aprire un dibattito così che la posizione prevalente possa portare avanti in modo credibile e fermo le decisioni prese, senza che esse vengano continuamente messe in discussione anche ponendo sul tavolo ipotesi di scissione ". Sullo sfondo, infatti, c'è la spaccatura tra zingarettiani e renziani, che potrebbe però rientrare in nome della "responsabilità". E della comunanza con i valori dell'Europa tanto che, sostiene ancora Prodi, " l'accordo (con il Movimento 5 Stelle, ndr) deve prima di tutto fondarsi sul reinserimento dell'Italia come membro attivo dell'Unione europea ".

"Sì alla coalizione 'Orsola'"