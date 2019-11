Ancora minacce a Salvini. Lui: "Non ho paura di voi"

"Salvini occhio, che l’aria fischia…" . E poi quella lettera "A" maiuscola cerchiata, simbolo del movimento anarchico. Matteo Salvini ha postato su Twitter una foto che testimonia l’ennesima minaccia subita, questa volta su un muro di Roma. La scritta immortalata e firmata da qualche sedicente anarchico è stata realizzata a Torpignattara, quartiere alla periferia Ovest di Roma. Dove, a quanto pare il leader politico della Lega non è gradito a qualche d’uno.

"Proiettili, minacce, scritte sui muri. Non mi fate paura, mi fate pena e mi date ancora più forza e coraggio: non mollo e non mollerò, mai!" , il commento dell’ex ministro dell’Interno allo scatto che ritrae l’intimidazione ricevuta.

Tra i commenti ricevuti sul social network, molti utenti esprimono solidarietà al numero uno del Carroccio – "Solo vili esseri che si pensano di essere uomini, ma nella sostanza sono dei vigliacchi" , "L’80 per cento degli italiani è con Lei. Le vogliamo bene oltre a stimarla" e "Speriamo che gli autori di tale scritta siano presto presi e con giusti giudici condannati pesantemente. Questo è segno che si sta percorrendo la strada giusta e i delinquenti temono una politica giusta" , giusto per fare un esempio, ma non mancano i commenti di chi osteggia l’ex titolare del Viminale, polemizzando sul caso Segre.

