Scorta alla Segre, Salvini: "Anche io ricevo minacce"

Matteo Salvini commenta l'assegnazione della scorta alla senatrice a vita Liliana Segre, dopo l'ammissione di ricevere oltre 200 messaggi di odio al giorno sui social network: " Anche io ricevo minacce, ogni giorno. Le minacce contro la Segre, contro Salvini, contro chiunque, sono gravissime ".

A margine della manifestazione di Coldiretti a Montecitorio dopo l'allarme scattato in Lombardia per l'invasione dei cinghiali e degli altri animali selvatici che rischiano di distruggere i raccolti agricoli, il leader della Lega ha lanciato l'idea di un piano per l'abbattimento: " Tra un pò i cinghiali ci entrano in camera da letto. Bisogna abbattere quello che la natura vuole che torni dai propri spazi. La campagne e le città vanno gestite e non da qualche ambientalista da salotto ". C'è da considerare appunto l'esigenza di un ripristino dell'equilibrio della natura: " Nessuno di noi ma è cattivo, ma mi sembra un diritto difendere le proprie bestie e i propri raccolti ". Dunque c'è la necessità di un " piano di ridimensionamento e abbattimento di quella che è ormai diventata una calamità naturale ".

"Governo di incapaci"

L'ex ministro dell'Interno è intervenuto anche sul caso ex Ilva, attaccando duramente e senza mezzi termini l'esecutivo giallorosso: " Abbiamo al governo dei pericolosi incapaci. Non ho più parole per un governo di pericolosi incompetenti. Abbiamo il dovere di mandarli a casa. Prima vanno a casa meglio è ". Nel suo mirino è finito soprattutto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: " Ho smesso da tempo di credergli... ". Ha poi tuonato nuovamente contro M5S e Pd: " O tornano indietro e chiedono scusa o sarà per l'Italia un danno irreparabile. Se Ilva dovesse morire se lo portano sulla coscienza. Poi andassero a Taranto. La prossima non vorrei che fosse Alitalia ". E li ha definiti dei " matti " poiché " un governo normale " si sarebbe dovuto porre il problema già in precedenza: " Chi ci mette i soldi? Con quale commissario? Quale piano industriale? ".