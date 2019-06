Appalti, Conte avverte la Lega: ​"Così si rischia di creare il caos"

"È una questione di metodo, così non va bene" . E anche: "È una cosa che avevamo già archiviato" . Ieri sera, all'incontro a Palazzo Chigi, sono volati gli stracci. "Così non va proprio bene" , ha tuonato Giuseppe Conte prima di andarsene via infuriato. L'ultimo strappo con la Lega si consuma a tarda serata su un emendamento al decreto "Sblocca cantieri", quello che riguarda la sospensione di due anni del codice degli appalti. Uno scontro violentissimo che arriva subito dopo l'ultimatum lanciato dallo stesso premier che ha minacciato di dimettersi qualora Matteo Salvini e Luigi Di Maio dovessero andare avanti a litigare.

"Il super emendamento rischia di creare caos" , avverte oggi Conte dopo che ieri sera, dopo circa un'ora di discussione con i membri leghisti dell'esecutivo presenti a Palazzo Chigi, ha alzato le mani. "Non ci sono margini per continuare a discutere" , ha detto andandosene via e facendo così saltare anche la riunione prevista successivamente sul decreto Crescita che è ancora fermo a Montecitorio. E sebbene il Carroccio sia determinato a proseguire su questa strada, ma il presidente del Consiglio torna a chiedergli un passo indietro: "Siamo a pochi giorni dalla conversione, dobbiamo passare alla Camera, faccio un appello, in questo decreto c'è tanto lavoro, ci sono le norme sui terremotati, mi raccomando..." . In chiaro, i leader dei due partiti di governo assicurano che la situazione si sbloccherà al più presto. "Bisogna far ripartire il Paese, senza intoppi e lo vogliamo tutti - dice Di Maio - c'è un testo già condiviso e pronto per essere votato" . Sulla stessa linea anche Salvini che conta di chiudere tutto entro oggi. "A noi interessa fare ripartire il Paese con buon senso, senza impuntature, senza metterci le bandierine - spiega il vice premier leghista - siamo persone ragionevoli" .