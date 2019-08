Arriva il soccorso rosso di LeU: ​"Pronti a sostenere il governo"

La prima giornata di consultazioni per Giuseppe Conte, che sta facendo un giro di incontri coi partiti in vista della formazione del nuovo governo, si conclude con la promessa di Liberi e Uguali di sostenere l'asse giallorosso. Il nostro è un giudizio positivo" , ha detto ha detto Federico Fornaro al termine del faccia a faccia con il premier. E, sebbene Laura Boldrini assicuri che non vuole poltrone per il proprio partito, già si parla di un esponente LeU, Rossella Muroni, pronta a rivestire un incarico all'Ambiente.

Nel giorno in cui ha ricevuto l'incarico dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Conte ha tenuto colloqui della durata di almeno un paio d'ore coni presidenti di Senato e Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico, e ha poi ricevuto, nella Sala dei Busti di Montecitorio, le delegazioni dei partiti più piccoli incassando la fiducia di Liberi e Uguali, Civica popolare e Autonomie, tranne il Sudtiroler Volkspartei, che si asterrà, e l'apertura del Psi. "Ci è stata riconosciuta una coerenza" , ha detto Fornaro di LeU confermando la disponibilità del partito al tavolo programmatico e anche, "se ce ne sarà la possibilità" , a "sostenere organicamente" il governo giallorosso. Di sicuro il nuovo contratto di governo, ora spostato pesantemente a sinistra, ha convinto Liberi e Uguali a fare da stampella a una maggioranza che soprattutto a Palazzo Madama ha numeri risicati. "Abbiamo iniziato il confronto programmatico su priorità che riteniamo necessarie" , ha spiegato Loredana De Petris elencando, tra i punti più importanti per l'azione di governo "il contrasto ai cambiamenti climatici, gli investimenti verdi, la questione sociale" e "le politiche del lavoro e dell'immigrazione" .