Autonomia, Di Maio: "Ne stiamo scrivendo una migliore", ma Stefani lo smentisce

" Stiamo scrivendo una nuova autonomia, un'autonomia migliore. Le risorse devono essere ripartite equamente in tutta Italia ". Le parole sono quelle del vice presidente del Consiglio del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, che, questa mattina, durante un incontro, all'interno di un'iniziativa all'università Federico II di Napoli, è voluto intervenire su uno dei temi che più dividono l'alleanza giallo-verde.

L'autonomia pentastellata

Secondo quanto riportato da Repubblica, il leader pentastellato, nella stessa circostanza, avrebbe anche rivendicato il ruolo svolto dal M5S riguardo questo tema: " Per come era stata progettata, questa autonomia andava a discapito non solo delle regioni del Sud, ma anche del centro. L'esempio è la scuola. Grazie al M5S si è scongiurato il problema dei docenti su base regionale ". E ha aggiunto: " Credo che l'autonomia si debba fare, ma senza danneggiare altre regioni. Perché l'autonomia sarà fatta, ma nessuno può permettersi di indebolire l'Italia: indebolire il centro-sud significherebbe fare un danno a tutta l'Italia. Anche no ".

La replica del ministro Stefani

Le dichiarazioni di Di Maio non sono piaciute all'alleato di governo. E il ministro agli Affari regionali, Erika Stefani, della Lega replica al vice presidente del Conisiglio: " Non capisco di quale nuovo testo sulle autonomie parli il capo del M5S e mi chiedo dove fosse alle ultime riunioni, quando ha avuto l'occasione di discutere l'idea di questo osservatorio di cui io sento parlare oggi per la prima volta ". E aggiunge: " Dopo un anno di discussioni mi auguro che nessuno voglia rimangiarsi slealmente la parola e l'impegno, di cui il presidente Conte è garante. Sembra che qualcuno abbia deciso di proteggere una certa cattiva politica deleteria per il Sud ". Sulla stessa linea anche i governatori del Nord. Come il presidente del Veneto, Luca Zaia, che ad Affaritaliani.it avrebbe detto: " A Di Maio rispondo così: sono i suoi no che danneggiano il Sud ".

Boccia (Pd): "Parodia, si delegittimano l'uno con l'altro"