Di Battista: "Io non sono ministro? Il Pd ha posto veti"

"Credo che il Partito democratico abbia, in un certo senso, posto dei veti" . Così Alessandro Di Battista, ospite del talk di Paolo Del Debbio 'Dritto e Rovescio', spiega la sua esclusione dai banchi del governo 'giallorosso'.

L'ex deputato, però, sembra non farsene un cruccio e, a dispetto di Luigi Di Maio, non sembra fare retromarcia sul nuovo alleato del M5S: "Io sono un uomo piuttosto divisivo: le mie idee sono abbastanza nette da sempre e le metto sempre davanti a tutto", dice consapevole delle numerose esternazioni pubbliche rilasciate in passato sui democratici. Anzi, Di Battista rincara la dose: "l'Italia è stata destabilizzata del tutto con scelte di politica estera scellerate, portate avanti soprattutto dal Pd ", ma si augura il meglio per il nuovo governo. E ancora: "Per me il Pd resta il partito garante di questo sistema".