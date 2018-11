Berlusconi: "Siamo all'anticamera della dittatura. Ma il governo cadrà presto"

"Sono convinto che questo governo non potrà durare cinque anni" . Intervenendo al congresso nazionale dei giovani di Forza Italia a Roma, Silvio Berlusconi vede già all'orizzonte la fine dell'esecutivo guidato dal premier Giuseppe Conte (guarda il video). "La Lega - spiega il Cavaliere - si accorgerà presto di non poter tradire il programma del centrodestra presentato ai nostri elettori" . Quando questo avverrà, ci saranno solo due possibilità sul tavolo. "La prima - continua - un mandato al centrodestra che trovi i voti neccessari in parlamento per formare una maggioranza. Altrimenti si dovrà andare a nuove elezioni" .

"Se si continua così, siamo davvero all'anticamera di una dittatura..." . Berlusconi non nasconde le proprie preoccupazioni. E, all'indomani degli attacchi di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista alla stampa dopo l'assoluzione dopo l'assoluzione di Virginia Raggi, mette in guardia gli italiani. "Tutte le dichiarazioni (dei Cinque Stelle, ndr) mettono molta preoccupazione - spiega il leader di Forza Italia - siamo in una democrazia illiberale" . Anche i vertici del Partito democratico hanno convenuto con lui che il Paese di trova di fronte a "un governo pericoloso" (guarda il video). "Sono davvero preoccupato - incalza - siamo nella stessa situazione del 1994, ma almeno l'allora Pci aveva esperienza di amministrazione pubblica" . Secondo il Cavaliere, "i grillini aggiungono al loro vetero comunismo anche una smodata invidia sociale e una assoluta ignoranza e non conoscenza dell'amministrazione pubblica" . "A nessuno verrebbe in mente di consegnare una azienda anche piccola a chi non la conoscesse, eppure è accaduto in Italia ed è così oggi", ribadisce il Cavaliere preoccupato per le misure annunciate che "vanno a toccare le libertà dei cittadini" . Una su tutte: la ferma volontà di creare uno "stato etico che sceglie al posto dei cittadini cosa è bene e cosa è male e ai cittadini lo impone" .

Durante la kermesse di oggi, Berlusconi ci tiene a rilanciare un messaggio netto alla Lega e a Salvini perché tornino nella casa del centrodestra. "Questo governo contro natura non può continuare e la possibilità di porvi fine non è così remota - spiega - dopo c'è la possibilità di un mandato al centro destra per andare in Parlamento a cercare una maggioranza, che io credo sia una ipotesi realista" . L'obiettivo, però, resta comunque quello di torno alle elezioni. In quel caso, Berlusconi ne è certo, il centrodestra tornerà a vincere. "Sono sicuro che gli italiani, quelli dell'altra Italia - che non è un partito politico ma solo una definizione - che il 4 marzo sono andato a votare prendendo un abbaglio, in gran numero capiranno l'errore e si porteranno nei seggi per garantire al Paese un futuro di democrazia e di libertà" . Da qui l'invito ai giovani di Forza Italia, presenti al congresso capitolino, a "essere protagonisti del convincimento" dell'elettorato di centrodestra.