Berlusconi non molla il timone di Forza Italia: "Sarò garante in Europa"

Per Silvio Berlusconi il 2019 è stato l'anno che ha segnato il ritorno nelle istituzioni, approdando per altro per la prima volta nel Parlamento europeo: " Considero molto importante l'esperienza in Europa, dove sono stato accolto con grande affetto dai colleghi e amici leader dei principali paesi europei ". Il presidente di Forza Italia ha affermato che intende collaborare per avere a che fare con un'Europa " unita nella politica estera e di difesa, dotata di forze armate comuni, basata su forti radici giudaico-cristiane e sui principi liberali ", che possiede dunque tutte le caratteristiche necessarie per " affrontare la sfida di civiltà che viene dalla Cina e contenere il rischio di immigrazioni di massa dall' Africa ormai colonizzata dal colosso cinese ".

Per quanto riguarda l'Italia non si è trattato di un anno particolarmente positivo: " Si sono susseguiti due governi non scelti dagli italiani e oggettivamente inadeguati a far uscire il Paese dalla crisi ". D'altronde il nostro Paese è ancora tra gli ultimi in Europa " per crescita, disoccupazione e debito pubblico ". Nel mirino è finito il premier Giuseppe Conte: " Ha guidato e guida due fra i peggiori governi della storia della Repubblica. Quello attuale è il più a sinistra in assoluto ed è la nostra antitesi ".

Forza Italia e governo

Il Cav, nell'intervista rilasciata a La Repubblica, ha smentito le voci circa un passaggio di testimone: " Non è all'ordine del giorno. Dobbiamo riportare al voto i 7 milioni di italiani che oggi non votano ma che, a domanda, si definiscono liberali, moderati, conservatori ". Ovviamente Forza Italia dovrà " rinnovarsi ed allargarsi ", anche al fine di " risalire da un livello di consenso elettorale non soddisfacente ".

L'ex presidente del Consiglio ha espresso un duro giudizio nei confronti dell'esecutivo giallorosso: " È nato per evitare le elezioni e per non consentire alla maggioranza degli italiani, che è di centrodestra, di guidare il Paese. Dal loro punto di vista è logico tentare di durare in tutti i modi ". Il tutto si tradurrà in " termini di tasse, di disoccupazione, di mancanza di sviluppo ". Per non parlare dell'abrogazione della prescrizione: " È l'inciviltà giudiziaria voluta dai grillini, così grave che neppure il Pd riesce ad accettarla ".