Berlusconi: "Ora le toghe politicizzate ​si rivoltano contro la sinistra"

"Sento di esprimere un profondo rammarico per quello che sta succedendo a Renzi e ai suoi genitori" . Ai microfoni di In vivavoce su Radio 1, Silvio Berlusconi fa sapere che telefonerà presto a Matteo Renzi i cui genitori sono finiti agli arresti domiciliari con l'accusa di "bancarotta fraudolenta ed emissione di fatture false" . "Volevo chiamarlo ieri sera, ho provato una volta, aveva il telefono occupato, ma lo farò..." , assicura il Cavaliere tornando a tuonare contro le "toghe politicizzate" che, a questo giro, "si sono rivoltate contro la sinistra" .

Dopo la disposizione da parte della procura di Firenze degli arresti domiciliari per Tiziano Renzi e la moglie Laura Bovoli, il nodo giustizia torna al centro del dibattito politico. "Inutile dire che la vicenda dei miei genitori ha totalmente oscurato tutto ciò che è accaduto ieri nel mondo della politica - ha commentato Matteo Renzi nella sua e-news - basta leggere i quotidiani di oggi per rendersene conto" . Per l'ex premier si tratta di "un capolavoro mediatico" . E, nel giro di poche ore, tutti i dem si scagliano apertamente contro il sistema giudiziario. "Quel che sta succedendo a Renzi e alla sua famiglia è semplicemente indegno di un paese civile - tuona Luciano Nobili - credo che meriti la ferma risposta di ciascuno di noi" . Anche Berlusconi ha fatto subito sentire la propria vicinanza all'ex premier piddì. "Noi siamo dei garantisti e riteniamo che non ci debbano essere incursioni della magistratura nella vita politica - ha commentato il leader di Forza Italia su Radio1 - queste continue interferenze dei giudici sono un fatto negativo" .