Bersani: "Pronto a qualsiasi inciucio pur di non votare così"

Pier Luigi Bersani mette in chiaro la sua posizione senza ricorrere a giri di parole: " Sono disposto a contrapporre pasticcio a pasticcio, pur di cambiare la legge elettorale ". Il che solitamente si chiama inciucione: " Va bene anche questo, qualsiasi maggioranza che permetta di riscrivere le regole del gioco ". L'ex segretario generale del Partito democratico ha così commentato l'eventuale patto segreto da Matteo Salvini e Matteo Renzi per tornare al voto: " C’è sufficiente spregiudicatezza da parte di entrambi per ritenere che sia credibile ". E a suo giudizio inoltre vi sarebbe anche un denominatore comune di interesse da parte dei due: " La legge elettorale in vigore sembra cucita addosso alla Lega e, con lo sbarramento al 3 per cento, garantirebbe anche Italia Viva ". Tuttavia ha precisato: " Non possiamo arrivare nudi alla meta, cioè prestarci a giochini e ricatti ".

Sardine ed Emilia-Romagna

Nell'intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, il deputato di Articolo 1 ha parlato anche delle sardine: " Ci stanno dicendo che vogliono una politica decente, competente, che vogliono difendere la Costituzione e l'antifascismo ". Ma sono da considerarsi obiettivi largamente condivisibili per la loro ovvietà: " Noi del centrosinistra siamo fermi sulle gambe da mesi e mesi. Lasciamoci alle spalle questi anni e battezziamo una diversa sinistra ". Ha rivelato poi le proprie sensazioni quando ha visto le sardine riempire piazza Maggiore: " Ho pensato che avevo ragione quando parlavo della mucca nel corridoio e dicevo che per parlare ai tanti che non hanno riferimenti bisognava mettere tutto in gioco ". Dai nomi ai programmi passando per i simboli: " Invece, di fronte a un fatto mondiale come l’avanzata del sovranismo, c’è chi pensa ancora di usare i ferrivecchi ".