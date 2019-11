Da Big Bang alla Leopolda: tutti i segreti della Open

Dalla nascita, nel 2012, con il nome "Big Bang" fino al sostegno delle iniziative politiche. Così, la Fondazione Open ha raccolto, fino all'aprile del 2018, oltre 6 milioni di euro.

Questa mattina all'alba, la guardia di finanza ha messo in atto un maxi blitz nei confronti dei finanziatori della Fondazione, dopo l'arresto, a settembre, del presidente, l'avvocato Alberto Bianchi, accusato di traffico di influenze illecite e il finanziamento illecito ai partiti. I soggetti finiti nel mirino delle fiamme gialle questa mattina sarebbero imprenditori e rappresentanti legali di oscietà, che avrebbero sosteneuto le attività politiche di Matteo Renzi, tra cui la Leopolda. Su di loro pende l'accusa di traffico di influenze illecite, illecite, riciclaggio, autoriciclaggio, appropriazione indebita e false comunicazioni sociali.

Dalle indagini compiute dagli agenti della guardia di finanza, emergerebbe come la Fondazione Open abbia agiuto da "articolazione di partito politico ". A destare sospetto in questo senso, oltre ai finanziamenti per le iniziative politiche, sono state in particolare la costruzione del " comitato per Matteo Renzi segretario" e la campagna elettorale che lo vedeva protagonista nel 2013. Nel mirino anche la campagna elettorale per il referendum costituzionale del 2016.

Nata nel 2012 con il nome di "Big Bang", la Fondazione Open ha poi cambiato nome ed è rimasta operativa fino al 2018. In questo periodo, avrebbe finanziato le iniziative politiche di Matteo Renzi, la sua corsa alle primarie del Pd e il suo arrivo a Palazzo Chigi. Sul sito della Fondazione, secondo quanto riporta Agi, erano presenti i nomi dei suoi finanziatori, anche se non tutti avrebbero dato il consenso a comparire. Quell'elenco top secret è stato sequestrato a settembre, durante la perquisizione nei confronti del presidente Alberto Bianchi. Oltre a lui, nel consiglio di amministrazione figuravano Maria Elena Boschi, Marco Carrai e Luca Lotti.

Sulla vicenda indaga la procura di Firenze, che avrebbe sequestrato delle ricevute di versamento da parte di alcuni parlamentari. I finanzieri si sono allora visti costretti a controllare anche le carte di credito e i bancomat dei parlamentari. Si cercano, inoltre, documenti relativi a presunti rimborsi spese versati dalla Fondazione Open a onorevoli e politici. Oltre 20 le perquisizioni effettuate questa mattina dalle fiamme gialle.