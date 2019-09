Boldrini entra nel Pd: "Serve grande partito contro destra peggiore"

"Vado con il Pd perchè con la destra peggiore di sempre non è più tempo di piccoli partiti e di fare troppi distinguo". In un'intervista a Repubblica, Laura Boldrini annuncia la sua adesione ai dem. L'ex presidente della Camera, eletta in Parlamento prima con Sinistra, Ecologia e Libertà e poi con Liberi e Uguale, ha motivato così la sua decisione: " Il Pd vuole aprire un dialogo con tutti quei mondi che, ieri e oggi, non si sentono più rappresentati e recuperare la fiducia dei giovani che non vanno più a votare ".

Quindi il riferimento alla "vocazione maggioritaria" di cui lunedì, in Direzione Pd, ha parlato il segretario Nicola Zingaretti: " Non è più tempo di piccoli partiti e di fare troppi distinguo. A forza di farlo rischiamo solo di estinguerci, mentre la destra - 'la peggiore di sempre', attacca Boldrini - va sfidata e contrastata con l'azione di un grande soggetto politico capace di incidere sulla società ", capace di battersi "contro ogni forma di disuguaglianza sociale, territoriale e di genere". L'ingresso di Boldrini nel Pd, precisa la diretta interessata, non è una decisione delle ultime ore. Anzi. " Già alle Europee avevo votato Pd. Poi con la crisi di governo siamo arrivati a oggi. Ho atteso che fossero scelti ministri e sottosegretari - puntualizza la neo deputata dem - perchè non volevo assolutamente che il mio passaggio potesse far pensare a qualcuno che miravo a qualche incarico ".

Soddisfazione tra i democrat. Valeria Fedeli, senatrice ed ex ministro, ha commentato: "È la benvenuta nel Pd, che è la casa dei tanti riformismi dove stiamo costruendo la vera alternativa ad una destra pericolosa e sovranista. Con lei - ha twittato Fedeli - proseguiremo più da vicino le tante battaglie fatte insieme soprattutto per rendere questo paese sempre più a misura di donna". D'accordo anche l'eurodeputato ed ex assessore milanese Pierfrancesco Majorino ("Un'ottima notizia sulla strada dei diritti) e l'ex ministro Marianna Madia ("Una grande forza politica tiene insieme persone diverse con valori comuni").

Il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Skytg24 ha ironizzato: "Prima è uscito Renzi, oggi ho letto che nel Pd entra la Boldrini. Il Pd sembra un autobus, ogni tanto uno scende, poi qualcun altro sale". Negli ultimi giorni, a prendere la tessera del Pd sono stati anche Beatrice Lorenzin e il deputato - ed ex esponente di Italia in Comune - Serse Soverini.