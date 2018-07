Boldrini: "Salvini è un bullo indegno e anti italiano"

È un attacco senza esclusione di colpi quello che Laura Boldrini lancia a Matteo Salvini in un'intervista concessa a The Post Internazionale. L'ex presidente della Camera parla del ministro dell'Interno come di "un bullo, indegno anti-italiano" che "si crede forte, ma nessuno gli dà retta".

"Spero che ai suoi figli non avvenga ciò che lui sta riservando a tanti bambini", dice la Boldrini, che critica il piano anti-immigrazione del nuovo governo, convinta che "un patto con l'Ungheria" stia "sacrificando gli interessi degli italiani" e che Salvini si stia illudendo per quanto riguarda la Libia: "Non eseguiranno mai i suoi ordini".

L'ex presidente della Camera parla anche degli altri membri dell'esecutivo e del presidente del Consiglio Conte, definendoli "soggetti di contorno" e prevedendo la "disgregazione dell'Ue" e l'isolamento dell'Italia sullo scenario internazionale.

Boldrini non trascura nemmeno la questione dei fondi della Lega, sostenendo che come la Camera anche Salvini si sarebbe dovuto costituire parte civile "per tutelare il proprio partito e i dipendenti. Non lo ha fatto".

Breve e chiara la risposta che arriva da Salvini, che su facebook scrive: "I loro insulti e le loro minacce hanno un unico effetto, quello di darmi più forza. Rassegnatevi".