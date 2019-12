Bonaccini si inchina alle sardine: "Grazie a voi l'Emilia si è risvegliata"

Stefano Bonaccini nota una svolta in Emilia-Romagna e ringrazia le sardine: " Qui sta scattando una reazione. È merito delle sardine, non c'è dubbio ". Tuttavia ha conferito un'importanza notevole anche ai valori della Regione: " Se vieni qui a dire che dovremmo essere come altre regioni, pur bellissime, i nostri cittadini ti rispondono ". A suo giudizio è presto per dire che in Italia sia cambiato il vento, ma ha voluto nuovamente puntualizzare il lavoro svolto dal movimento antidestra: " Stanno riempiendo tante piazze, è un bel segnale. Bello perché sono piazze di giovani, che non usano un linguaggio di odio ". Resta comunque il fatto che nel nostro Paese " il malessere sociale e l’insofferenza verso la politica sono ancora molto profondi ". E ha aperto ad un'eventuale entrata di qualche sardina in giunta: " Ora dobbiamo dare risposte sui contenuti. Su alcuni temi vedo un terreno di convergenza: cultura, scuola, lavoro, ecologia, diritti ".

L'imbarazzo del Pd

Recentemente è stato fatto notare che il governatore ha tolto il logo del Partito democratico dai manifesti perché potrebbe far perdere voti: " Non credo che il problema sia un simbolo ". Ha riconosciuto il forte impegno dei dem " in questa campagna elettorale e la piazza di sabato è anche merito suo, ma in Emilia Romagna c’è l’elezione diretta del presidente e i cittadini votano anche la persona e il suo progetto, come per i sindaci ". Ha persino fatto il logo con il suo volto, occhiali a goccia e barba, per i gadget: " Quell’immagine è nata per scherzo, da un amico che mi ha sentito dire che 'ci metto la faccia'. E poi mi piace prendermi in giro ". Non è mancata una bordata nei confronti della Lega: " Mi pare più anomala la scelta di togliere il volto di Borgonzoni dai manifesti e lasciarci solo quello di Salvini ". La candidata leghista ha lanciato l'accusa di sessismo per il fatto di essere considerata " muta " rispetto all'ex ministro dell'Interno: " Mai attaccato personalmente Lucia. Il fatto che Salvini sia sul territorio più di lei è una scelta loro. Non so se sia sessismo, ma non dipende da me ".