Bonaccini strizza l'occhio alle sardine

Piano piano la sinistra si avvicina sempre di più alle sardine. Prima il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è detto pronto a incontrarle: " Quando e se lo vorranno, troveranno un presidente del Consiglio molto disponibile a incontrarli, a confrontarsi con loro, a parlare e a discutere, mi fanno molta simpatia ". Poi i contatti con il Movimento 5 Stelle che a breve potrebbero portare a un vero e proprio colloquio: " Esponenti, anche di spicco, dei Cinque Stelle ci hanno contattato, anche se non Luigi Di Maio ". Ora anche Stefano Bonaccini ha deciso di mettere le mani sul movimento anti-Salvini.

Per lui sono gli ultimi giorni di campagna elettorale in vista del 26 gennaio, quando l'Emilia-Romagna sarà chiamata alle urne. Il governatore di Regione uscente e ricandidato è ovviamente interessato alla mobilitazione piuttosto che agli scenari futuri: percio, al momento, si è tirato fuori. " Non mi sono permesso di andare nelle piazze di questo mese perché non volevo con la mia presenza dare l'idea di strumentalizzare o utilizzare alcunché, anche perché avevano e hanno il diritto di nuotare in mare aperto ", ha spiegato.

Un posto in giunta?

Intervenuto ai microfoni di Radio Città del Capo, il dem ha voluto spiegare che in quelle piazze ha sentito " risuonare parole che spesso sono simili, anze forse proprio coincidenti, con i miei valori ". Bonaccini non si è voluto sbilanciare su eventuali collaborazioni in giunta nel caso in cui l'esito del voto dovesse essere positivo, ma ha comunque avvertito: " Non è questo che loro hanno chiesto e io non sto certamente pensando a questo, di certo hanno portato una novità straordinaria e ovviamente di quello si terrà conto ".