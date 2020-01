I grillini mettono le mani sulle sardine

Entrambi si annusano e cercano di capire se effettivamente esiste una base solida per iniziare a costruire un vero e proprio asse: il Movimento 5 Stelle e le sardine sono alla ricerca di un punto di convergenza per avviare una serie di discorsi. Dalla piazza evento di Bologna, i pesciolini hanno confessato che in questi mesi hanno avuto chiacchierate informali da diverse parti, eccezion fatta per Stefano Bonaccini. A prendersi una grande responsabilità è stato Giuseppe Conte, che ha esplicitamente dato l'ok a un incontro con una delegazione anti-Salvini: " Quando e se lo vorranno, troveranno un presidente del Consiglio molto disponibile a incontrarli, a confrontarsi con loro, a parlare e a discutere, mi fanno molta simpatia ". Il tutto confermato dallo stesso Mattia Santori, che ha fornito parere positivo: " Sarebbe bello poterci incontrare per raccontargli cosa ci è successo e cosa ci sta succedendo ". E gli oppositori della Lega hanno aggiunto: " Esponenti, anche di spicco, dei Cinque Stelle ci hanno contattato, anche se non Luigi Di Maio ". Ospite di Sono le venti, sul Nove, il premier ha specificato: " Non è partito alcun invito da parte mia né da parte del mio staff a incontrare le sardine, come è stato scritto erroneamente, ma non per spocchia o per distanza rispetto a un movimento così fresco. Semplicemente da parte mia c’è attenzione a non mettere nessun cappello ".

Non solo l'avvocato: ci sarebbero anche altri politici pronti a instaurare un colloquio con le sardine. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, non è da escludere che già in settimana possa esserci un meeting con un esponente del governo giallorosso. Considerando soprattutto che a Bologna, dove è nato il movimento contro il sovranismo e la destra, due profili politici hanno stabilito un rapporto diretto e concreto con i pesciolini: si tratta di Matteo Lepore, assessore comunale alla Cultura e Immaginazione Civica, ed Elly Schlein, candidata al consiglio regionale con la lista di sinistra “Coraggiosa” in supporto al candidato dem.

Le sardine corteggiate

Il primo è considerato da molti il futuro sindaco di Bologna. Vicino al centro sociale Labàs, risulta essere un abile comunicatore: nel corso di un incontro con il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, affermò che dopo il Pci degli anni Settanta " in città non c'è più un partito forte ".

La seconda invece ha invece dato vita alla lista "Coraggiosa", dopo averci provato in Europa. " Ho provato a unire un fronte ecologista e progressista che rispondesse ai nazionalisti e si rafforzasse sulle battaglie che in tanti paesi condividiamo nelle piazze e nelle istituzioni ", ha spiegato.