Conte tende la mano alle sardine: "Sono pronto a incontrarvi"

Una presa di posizione che, a otto giorni di distanza dalle elezioni Regionali in Emilia-Romagna, è destinata a far discutere. Dopo l'invito arrivato nella giornata di ieri da parte delle sardine, ecco che il diretto interessato ha risposto: Giuseppe Conte è pronto a incontrarle. Dopo davvero poche ore il presidente del Consiglio senza mezzi termini ha fatto sapere: " Per loro nutro simpatia e rispetto. Se dovessero chiedermi un incontro mi confronterei volentieri con loro ". L'avvocato avrebbe dunque deciso di vedere una delegazione del movimento sorto a Bologna con il fine di porre fine all'ascesa della Lega, di Matteo Salvini e della destra in generale.

Ovviamente si procede con cautela, anche se è stato ribadito un concetto: se la sinistra dovesse perdere la storica roccaforte, non ci saranno ripercussioni sul governo. Ma intanto, come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, esplicita la mano tesa alle sardine: " Non è giusto strumentalizzare a fini politici. Come ho già detto, sono aperto al dialogo ". Il premier aveva espresso la propria ammirazione già nel corso della manifestazione a Roma, ma il leader Mattia Sartori aveva messo le mani avanti: " È troppo presto per parlarci ".

"Se Salvini vince, abbiamo perso"

Invece ora è stato lo stesso ragazzo a chiedere un colloquio: " Siamo sempre più vicini al momento in cui sarebbe bello incontrarci e chiedere che intenzione abbiano le forze di governo. Senza ricatti, però ". Anche il capo dell'esecutivo giallorosso ritiene che il momento sia maturo: " Come ho già detto, sono aperto al dialogo con chiunque stimoli partecipazione, mostri rispetto delle istituzioni e adotti un approccio costruttivo ".