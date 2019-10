Boschi: "Presto arriveranno altri parlamentari in Italia Viva"

Ha detto che arriveranno altri deputati e senatori in Italia Viva. Parole di Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera del nuovo partito fondato da Matteo Renzi. Ospite del programma Stasera Italia in onda su Rete4, la Boschi ha precisato che “ nei prossimi giorni, nelle prossime settimane arriveranno altri parlamentari in Italia Viva. Non so se arriveranno dal Pd - ha proseguito l’ex ministro -. Sicuramente ci sono altri parlamentari interessati che arriveranno ”.

Sulle possibilità di crescita del suo partito, la Boschi ha sottolineato che i dati attuali dei sondaggi sono molto buoni per una formazione politica nata poco tempo fa, senza una sede e senza un simbolo. Un recente rilevamento di Emg Acqua dava il partito di Renzi intorno al 4%, mentre un altro di Swg lo stimava al 5,3%. L'ex ministro ha aggiunto che “ tra un anno staremo a parlare di altri numeri ”.

Parlando del leader di Italia Viva, la Boschi ha evidenziato che Renzi è una persone che ha dei difetti come tutti e “ non è cattivo, anzi. Credo che sia molto più generoso di quanto si immagini ”. Secondo la deputata, l’ex premier ha il difetto di prendere le decisioni in modo rapido e questo può essere un limite, mentre un pregio è quello di avere una visione di futuro per il nostro Paese, che si concretizza nel coraggio dell’azione politica.

Infine, sulla manovra economica varata dal governo, la Boschi ha detto che " aver evitato l'aumento dell'Iva credo che sia già un risultato importante, abbiamo evitato che aumentassero alcune tasse come quella del telefonino, del gasolio e le agevolazioni per l'agricoltura ".