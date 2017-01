Briatore difende Grillo: "Ma quali vacanze di lusso?"

Nella bufera che si abbatte in queste settimane sul MoVimento Cinque Stelle, Beppe Grillo può contare sul soccorso di un alleato inatteso: Flavio Briatore.

L'imprenditore difende il comico dagli attacchi di chi lo ha criticato per le vacanze a Malindi dopo il predicozzo sulla povertà proposto sul blog. "Ho visto Grillo in Kenya come ogni anno - spiega Briatore al Corriere - Malindi non è Sankt Moritz, o Courmayeur. Soggiornando in una casa a Malindi si spende il dieci per cento rispetto a Cortina, i prezzi sono modesti. Quelle della stampa sono tutte balle, io so esattamente dove alloggia Grillo."

Al celebre imprenditore non è mai piaciuto chi critica i ricchi per invidia sociale, lo sapevamo: "C’è un accanimento pazzesco — insiste — I social sono fuori controllo, siamo tutti bravi a cercare di abbassare il livello di vita degli altri. Dov’è lo scandalo se Grillo fa il bagno in Sardegna? Anche in Costa Smeralda ci sono case da 200 mila euro e ville da milioni."

Siamo tutti d'accordo: essere milionari non è una colpa, figuriamoci fare un giro in barca o prendere il sole su una spiaggia tropicale. Ma se chi lo fa predica agli altri "decrescita felice" e povertà, le accuse di incoerenza sono inevitabili.