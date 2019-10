Calderoli solidale con Cirinnà: "A me augurano ogni giorno di avere il cancro"

Roberto Calderoli ha espresso la sua solidarietà alla senatrice del Partito democratico, Monica Cirinnà, che ieri è stata presa di mira da una hater che le augurava un tumore ai polmoni. Lei ha replicato di essere già stata operata 2 volte alla mammella sinistra e di essere ancora viva.

Sul suo profilo Facebook. il senatore leghista ha scritto che poco più di un mese fa aveva denunciato di aver ricevuto un insulto da parte di un hater che lo accusava di avere avuto il cancro, mentre altri lo invitavano ad andare al cimitero per la stessa malattia. Calderoli ha precisato che in quell'occasione solo la Lega gli aveva mostrato la sua vicinanza. E ha aggiunto di essere abituato a ricevere pesanti ingiurie sui social.

L'ex ministro comprende dunque cosa vuol dire subire simili violenze verbali e ha sottolineato che l'episodio successo alla collega Cirinnà è " inaccettabile ". Si augura dunque che la Polizia postale possa identificare questo individuo e che lo stesso hater venga portato in Tribunale per rispondere del male che ha seminato in rete.