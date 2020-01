"Cancellare Salvini", Repubblica si difende: "È lui ad attaccare"

Mattinata di fuoco quella tra Matteo Salvini e la direzione di Repubblica. Il quotidiano romano, come abbiamo raccontato, si è presentato in edicola con un titolo piuttosto discutibile: "Cancellare Salvini". Il tutto per titolare in apertura di giornale l'intervista a Graziano Delrio, capogruppo dem, che ha chiesto di cambiare in tempi rapidi i dl Sicurezza. In pochi istanti è arrivata la reazione della Lega con i capigruppo di Camera e Senato, Romeo e Molinari che hanno fatto quadrato attorno al leader del Carroccio: " La prima pagina di oggi de "La Repubblica" è la testimonianza diretta che la cultura dell'odio sta inequivocabilmente a sinistra, che, come da suo Dna, non tollera quanti non si riconoscono nelle sue posizioni; è una minaccia ignobile che travalica il dibattito politico e la divergenza di opinioni. Pensare di poter "cancellare" chi la pensa diversamente, rimanda alla mente scenari inquietanti e inaccettabili ".

Dura anche la risposta dello stesso Matteo Salvini che non ha certo usato giri di parole per difendersi dagli attacchi: " Questa è istigazione a delinquere. Poi parlano di odio e di violenza... . Gli unici che istigano all'odio e alla violenza sono loro ". Fin qui i fatti. Ma subito dopo la replica del leader del Carroccio è arrivata la presa di posizione del direttore di Repubblica, Carlo Verdelli, che ha provato a spiegare la scelta di quel titolo in prima pagina: " 'Cancellare Salvini' non è un auspicio ma una sintesi giornalistica di quello che dice Delrio in un'intervista sulle questioni legate all'immigrazione. Nell'intervista c'è l'occhiello 'immigrazione'. 'Cancellare Salvini' non vuole dire cancellarlo come persona o come politico. E' una polemica pretestuosa che non c'è" . Poi, sempre Verdelli fa una distinzione tra il titolo dell'intervista a Delrio e l'editoriale: " Abbiamo riportato quello che ha detto Delrio, punto. Sarebbe diverso se, viceversa, ci fosse un editoriale con scritto 'cancellare Salvini'" perché in quel caso si tratterebbe di "un'opinione del giornale ". E alle parole del direttore Verdelli sono seguite poi quelle della direzione con una nota apparsa sul sito Repubblica.it: " L'ex ministro degli Interno prende lucciole per lanterne: Repubblica ha riportato e sintetizzato in un titolo di prima pagina il senso di un'intervista al capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio sul tema delle politiche migratorie da cambiare, a partire dai decreti sicurezza - poi diventati legge - già criticati dal Quirinale. Trasformare la sintesi di un'intervista in un attacco personale è indebito e anche un po' indecente ". Il tutto accompagnato da questo titolo: "Salvini attacca Repubblica. La nota della Direzione". Insomma a quanto pare anche questa volta non è Salvini a subire l'attacco, ma è lui a muoverlo contro la Repubblica...