Cannabis, è scontro ​tra Burioni e Tajani

Continuano le polemiche intorno alla sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite, che ha stabilito che la coltivazione della cannabis per uso domestico non è considerata un reato. Viene quindi considerata legittima, a certe condizioni. E ora è scontro tra Antonio Tajani, forzista presidente del Parlamento europeo, e Roberto Burioni, noto per aver dato battaglia ai no vax.

Antonio Tajani, infatti, su Twitter ha avvertito: " Tutti coloro che fanno uso di droghe pesanti hanno iniziato facendosi una canna ". La tesi è che per arrivare a cocaina ed eroina si cominci da uno spinello. E subito, contro Tajani si schiera Roberto Burioni, che riprende il commento del forzista,sostenendo: " Tutti quelli che hanno infilzato il cognato con un serramanico hanno iniziato tagliando il filetto con un coltello da cucina? ".

Tutti quelli che hanno infilzato il cognato con un serramanico hanno iniziato tagliando il filetto con un coltello da cucina. Cosa ne pensate della sentenza della cassazione sulla libera vendita dei coltelli da cucina? https://t.co/FuAnMUV82l — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) 28 dicembre 2019

Ma il botta e risposta non si ferma qui e quasi immediata arriva anche la controreplica di Tajani: " Caro Professore, mi spiace che lei ironizzi su una verità incontrovertibile. È mai stato in una comunità di recupero per tossicodipendenti? Tutti le direbbero quello che ho detto io ".