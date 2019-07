Cannabis in casa, Rita Bernardini fermata dai carabinieri

L'ha definita " la volta buona " e lo ha fatto, ancora una volta, pubblicamente, sul suo profilo Facebook. Rita Bernardini, esponente dei Radicali, in queste ore è stata fermata a Roma ed è stata portata alla caserma dei carabinieri di via Cassia per aver coltivato della cannabis a scopo terapeutico nella sua abitazione.

Bernardini, che si è sempre denunciata alle autorità per questa coltivazione all'interno della sua abitazione, con l'intento di fare luce sull'esigenza di una legge che regolamenti questa pratica, ha raccontato come ha appreso la notizia della convocazione: " Telefonata dei carabinieri: 'Lei è in casa?' 'No, veramente sono sul treno per andare a Parma (laboratorio spes contra Spem nel carcere), sto fuori due giorni' 'Deve venire qui'. Ho fatto appena in tempo a scendere dal treno e ora sono su un taxi verso casa ". E a conclusione del post, l'appello: " Cannabis regolamentata! Accesso alle cure! ".